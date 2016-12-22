真慘！ 他冤獄31年 靠DNA洗雪卻只獲賠美金75元

2016-12-22 16:08

〔編譯周柏憲／綜合報導〕一名美國田納西州男子麥金尼（Lawrence McKinney）1978年因被控強姦和闖空門遭判監禁，2008年申請DNA檢測為自己洗清冤屈，2009年得以獲得釋放。冤吃31年牢飯、至今僅獲賠美金75元的麥金尼，向國家遞出陳情書，要求國賠償美金100萬，補償他被奪走多年的人生。

美國有線電視新聞網CNN報導，1977年10月，一名住在田納西州曼非斯市（Memphis）的婦人，被兩名闖空門的男子強姦，被害婦人「指認」其中一人為她的鄰居麥金尼。當時才22歲的麥金尼在1978年被判監禁115年，直到2008年靠著DNA鑑識洗刷冤屈。

麥金尼於2009年獲釋後，美國田納西州矯正署只給他一張美金75元的支票重啟人生。麥金尼說，「當時沒證件，過了3個月才得以花這筆錢。」

麥金尼要求田納西州州長哈斯藍姆（Bill Haslam）正式宣布他無罪，卻被田納西州假釋局在今年9月以7比0的反對結果，否決麥金尼的要求。

CNN指出，正式宣布免罪，可讓麥金尼有機會向索賠法院（Court of Claims）申請100萬美元的賠償；麥金尼的律師羅利（Jack Lowery）相信，是田納西州州長哈斯藍姆在背後主導麥金尼的案子。

現年61歲的麥金尼獲釋後，努力工作以挽回被偷走的時光，也迎娶在獄中與他通信的筆友、一週參加5次聖經研讀。麥金尼表示，雖然人生大半時光耗在監獄，卻也讓他「找到了神、娶了好老婆」。

麥金尼說，「我什麼都沒做，只想要合理的對待。」