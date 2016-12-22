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新潟商店街惡火延燒 逾120房舍燒毀

日本新潟縣今上午發生商店街大火，強烈的火勢持續延燒，共燒毀超過120間房舍。（擷取自《朝日新聞》）

2016-12-22  16:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本新潟縣魚川市今上午10時許發生商店街大火，由於商店街建築結構緊密加上現場強風不斷，導致火勢一發不可收拾，延燒範圍極廣，目前火勢仍未受控制。

根據《Yahoo日本》報導，本次商店街大火的火勢起源於一間中華料理店，目擊者表示，火苗才剛從店裡竄出便迅速延燒至附近商店與民宅。由於火災現場臨海又空曠，不時有陣陣強風吹來，更增消防人員滅火難度。

《朝日新聞》報導指出，目前已有超過120間房舍遭燒毀，有關當局更緊急疏散當地273戶人家，近600人，根據警方表示，稍早有2人因嗆傷送醫治療，目前尚未傳出重大傷亡的消息。

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