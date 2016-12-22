中國扣美潛航器 前海軍副參謀長：失控

2016-12-22 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍海洋測量船「鮑迪奇號」（USNS Bowditch），15日航經南海公海海域放出無人潛航器探勘，潛航器竟遭中國海軍當場打撈扣留，在美方提出正式抗議下，中方已歸還。對此，台灣前海軍副參謀長、退役中將蘭寧利向媒體表示，中國此舉「失控」、「不聰明」。

根據《端傳媒》報導，蘭寧利對潛航器扣留事件表示，中國海軍此舉「魯莽」、「失控」，中美關係向來是以和為貴，北京對美國總統當選人川普的反應原本也都很低調，但扣留無人艇一事一反常態，「既不聰明，時機亦不對」，只有讓美國鷹派輿論獲得把柄，促使川普政府朝負面的方向走去。

蘭寧利指出，中國扣留的這款無人潛航器，只是不涉敏感技術的常規裝備，「這當中沒有特別新的發明，我們甚至把它視作『大玩具』。」所以中國扣留它根本也不會是為了竊取技術。

報導認為，潛航器事件所意味的，可能是一場「長遠海底軍備競賽」的序幕，一如美國早已將部署空中無人機視為亞太擴軍的重點計劃，全球軍事大國都已在爭相研發配備先進感測器及人工智能技術的水底無人潛航器，讓它們自動追蹤敵國潛艦，假以時日再將之配備攻擊能力後，取代傳統的水面艦及核潛艦也不是沒有可能。