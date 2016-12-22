快來看！ 全球學生作弊手段大集合

學生作弊方是千奇百怪。（圖擷自《每日郵報》）

2016-12-22 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕有些學生在面對考試時，會選擇作弊讓自己得到高分，來自世界各地不同文化的學生們，所採取的作弊手段也各有巧思。例如將方程式偽裝成美甲，考試時還可正大光明地當場「參考」。

據《每日郵報》報導，各國學生們分享了他們如何作弊，最常見的就是十分方便的手機作弊，問題就在於如何隱藏手機，有人就把手機偽裝成計算機；還有學生利用外套製造出自己雙手放在桌上的假象，但其實一隻手已在桌面下查資料。

另外一類就是運用身體作弊，大腿根部和美甲都是寫小抄的好地方；此外原子筆或寶特瓶的標籤，也都能偷天換日改成小抄，讓學生可以一邊考一邊看。不過作弊畢竟是不好的行為，被發現後往往就會拿0分或是取消考試資格，所以這些作弊手法看看就好，可別真的去執行。

有學生把方程式做成美甲。（圖擷自《每日郵報》）

將手機偽裝成計算機。（圖擷自《每日郵報》）

有學生用外套製造兩手都在桌上的假象，另隻手在桌面下查資料。（圖擷自《每日郵報》）

在手機刻上答案，但考試中要怎麼拿手機是個大問題。（圖擷自《每日郵報》）

筆的標籤改成小抄。（圖擷自《每日郵報》）