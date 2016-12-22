洛杉磯機場驚魂 3座航廈都出現可疑包裹

美國洛杉磯機場一連出現3個可疑包裹，幸好只是有驚無險，不過旅客的行程已受到延遲。（圖擷自Instagram）

2016-12-22 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯機場在當地時間週三早晨連續遭遇3起包裹驚魂，在第5、6、7航廈接連出現可疑包裹，防爆小組立即出動處理，幸好只是有驚無險，但旅客的行程已受到延遲。

據《NBC》報導，洛杉磯機場國際機場在第6航廈的行李托運區，發現一個疑似裝有爆裂物袋子，經過檢查後，在週三上午9時45分才解除警戒。孰料不久後防爆小組又在7號航廈處理可疑行李，該區旅客都被迫再做一次X光機檢查。

緊接著5號航廈又有1個無人包裹，警方連忙前往處理，直到中午才完全解決這一連串的機場驚魂，而行程被耽誤的旅客則在機場大排長龍。