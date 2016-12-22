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日本今通過防衛預算案 連兩年超過5兆日圓

日本今通過年度預算案，防衛相關預算較上年度增加1.4%，達到5兆1251億日圓，防衛預算連續五年增加，且連續兩年超過5兆日圓。（歐新社）

2016-12-22  13:45

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今日在內閣會議上通過年度預算案，防衛相關預算較上年度增加1.4%，達到5兆1251億日圓（1兆3981億新台幣），防衛預算連續五年增加，且連續兩年超過5兆日圓。

根據日本《共同社》報導，日本政府認為北韓已成為「新階段威脅」，為提升飛彈防禦能力，列入神盾級驅逐艦改造經費58億日圓（約15億新台幣）、申請預算中的愛國者三型飛彈被提前列入2016年度第三次補充預算案，為331億日圓（約90億新台幣）。

而考慮到中國頻繁的海洋活動，日本政府擬加強南西諸島防衛力量，為了建設鹿兒島縣奄美大島及沖繩縣宮古島南西警備部隊，列入707億日圓（約192億新台幣），建造1艘新型潛艦的建造費為728億日圓（約198億新台幣），此型潛艦聲納性能提升，航行噪音也大幅降低。

此外，先前美軍一架「魚鷹」運輸機在沖繩近海發生迫降事件，但日方仍按預算申請購入4架，列入391億日圓（約新台幣106億新台幣）購置費以及340億日圓（約新台幣92億新台幣）的技術費、飛行員訓練費用等。另外也列入6架F-35戰機、1架KC-46A空中加油機、6架CH-47運輸直升機，合計1624億日圓（約442億新台幣）添購經費。

先前美軍一架「魚鷹」運輸機在沖繩近海發生迫降事件，但日方仍按預算申請購入4架。（法新社）

此次防衛預算案中，日方擬採購6架F-35戰機。（彭博社）

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