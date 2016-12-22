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杜特蒂上任半年 民調：81％民眾「非常信任」

菲律賓最新民調顯示，總統杜特蒂依舊獲得民眾的高支持度，共有81%的民調受訪者表示「非常信任」杜特蒂的施政。（路透）

2016-12-22  13:32

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂上任半年以來，不斷以強硬手段打擊毒品犯罪，引發各界對於人權侵害的疑慮，有外媒報導指出，最新一份民調顯示，杜特蒂依舊獲得民眾的高支持度，共有81%的民調受訪者表示「非常信任」杜特蒂的施政。

綜合外媒報導，菲律賓民調機構「社會氣象站」今天公布一份民調（民調於12月3至6日進行，訪問1500名菲國成年人，民調誤差值正負3%），民調結果顯示有高達81%的受訪者「非常信任」總統杜特蒂，9%受訪者「一點點信任」，另外還有10%受訪者「無法決定」。

杜特蒂獲得的「非常信任」比率若減去「一點點信任」比率，將取得正72的淨信任評分，依據對照表就相當於最佳的「優秀」（excellent）等級。但若和杜特蒂今年6、9月取得的正79與正76相比，正72的淨信任評分略有下滑。

菲國總統府馬拉坎南宮發出聲明表示，菲律賓民眾已連續3季給了杜特蒂「優秀」的信任評級，證明國民非常相信杜特蒂的治國理念，馬拉坎南宮對此感到欣慰，未來會更努力完成杜特蒂的競選承諾。

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