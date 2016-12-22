涉谷系AV女優下海陪過耶誕 1小時要價9萬
2016-12-22 13:21
AV女優泉麻那下海陪過耶誕節。（圖擷取自Instagram）
〔即時新聞／綜合報導〕經典超人氣涉谷系AV女優泉麻那，以身上黑黝的皮膚著稱，雖然已經引退作為化妝師。但最近被日本網友發現在風俗店的派遣名單當中，以1小時9萬日圓（約新台幣2萬4000）的價格，開放粉絲預約，一起過耶誕節。
綜合媒體報導，在日本的風俗網站上，泉麻那以「傳說最強黑肉女」（伝説の最強黒GAL），在網站上刊登，可以接受的玩法相當多樣，拍照、跳蛋、按摩棒和聖水都行，而且S（施虐）度以及M（受虐）度高達200％。目前開放12月25日耶誕節和12月29日2天，讓粉絲能夠與泉麻那度過佳節。但泉麻那刊登在網站上的年齡為24歲，和實際年齡27歲有些差距。
泉麻那在2009年在AV界出道，被認為是涉谷黑辣妹系AV女優的女王。2012年引退後，轉為從事攝影幕後的化妝工作。
泉麻那被刊登在日本風俗店網站上。（圖擷取自日本風俗店）
泉麻那可以接受的玩法相當多樣。（圖擷取自日本風俗店）
AV女優泉麻那下海陪過耶誕節。（圖擷取自Instagram）
AV女優泉麻那下海陪過耶誕節。（圖擷取自Instagram）
AV女優泉麻那下海陪過耶誕節。（圖擷取自Instagram）
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