曼谷大卡車追撞36車 路人驚慌奔逃

曼谷大卡車在路上橫衝直撞。（圖擷自臉書）

2016-12-22 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷昨日出現驚悚車禍，一輛大卡車在街道上橫衝直撞，30輛汽車與6輛摩托車被撞得面目全非，直到警方開槍擊破輪胎才迫使卡車停下，司機犯案原因則還在調查中。

據《新唐人》報導，事情發生在昨日午間12時15分左右，6輪白色大卡車在行駛中突然爆衝，沿路追撞其他車輛，有民眾還拍下大卡車直衝而來的影片，可以看到困在車陣裡動彈不得的轎車駕駛們紛紛驚慌地棄車逃命。

警方追擊時花費了許多時間，最後才擊破卡車輪胎，並逮捕年約3、40歲的司機，其肇事理由尚在釐清。

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