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沐浴精中毒致62人死 普廷下令嚴格管制

日前俄國伊爾庫次克市一群35歲至50歲的弱勢群體因買不起酒，竟把含有甲醇的沐浴精給喝下肚，事件已經造成62人死亡與30人重傷。（歐新社）

2016-12-22  11:31

〔即時新聞／綜合報導〕日前俄國西伯利亞地區的伊爾庫次克市（Irkutsk）一群35歲至50歲的弱勢群體因買不起酒，竟把含有甲醇的沐浴精給喝下肚，事件已經造成62人死亡與30人重傷，俄國總統普廷昨天下令政府嚴格管制。

綜合外媒報導，俄國克里姆林宮昨天發佈命令指出，普廷要求所有酒精含量超過25%的商品都要受到更嚴格的管控，且任何含酒精的藥品銷售也將受到嚴格管理。另外，普廷還宣佈對含酒精產品增稅，以減少這些產品獲取更多利潤的可能。

俄國警方在這次事件爆發後，共搜查了1千5百個地點，查獲上萬瓶含酒精的類似產品，並逮捕了12名涉案人。調查人員表示，被飲用的沐浴精外觀雖然貼有不得飲用的標籤且說名產品含有酒精，但卻沒提到含有致命的甲醇。

另外，還在接受治療的受害者中，可能有一半無法存活。有專家指出，在全俄國有約1千2百萬人飲用廉價的酒類替代品，這些替代品包括含酒精的化妝品和藥品，都可以輕易在販售機買到。

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  • 俄國總統普廷要求所有酒精含量超過25%的商品都要受到更嚴格的管控，且任何含酒精的藥品銷售也將受到嚴格管理。（法新社）

    俄國總統普廷要求所有酒精含量超過25%的商品都要受到更嚴格的管控，且任何含酒精的藥品銷售也將受到嚴格管理。（法新社）

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