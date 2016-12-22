傳川普延攬這兩位「圈外人」 對中強硬玩真的

美國準總統川普。（法新社）

2016-12-22 10:50

〔駐美特派員曹郁芬／華府21日報導〕美國準總統川普的政府過渡團隊宣布，川普將任命經濟學者納瓦洛（Peter Navarro）主掌新設的白宮國家貿易委員會（White House National Trade Council）。

前駐中國記者蒲亭杰 可能任白宮國安會亞太資深主任

此外，美國的媒體和外交人士也透露，川普有意任命曾經擔任《華爾街日報》駐北京記者，2005年投身海軍陸戰隊的蒲亭杰（Matt Pottinger）出任白宮國安會的亞太資深主任。

蒲亭杰曾到伊拉克及阿富汗服役，擔任陸戰隊情報官時受到佛林賞識，他們與國防情報署的貝奇勒曾合寫了一分報告，剖析美國應如何修正阿富汗的情報工作。川普已宣佈提名佛林擔任國家安全顧問。

親台經濟學者納瓦洛 掌白宮國家貿易委員會

納瓦洛和蒲亭杰都是華府政壇的「圈外人」，對中國都有長期的了解與研究。華府觀察家認為，這顯示川普一方面有非傳統的用人風格；另一方面，川普競選期間表示要對中國採取強硬政策，是「玩真的」。

納瓦洛今年中曾經訪問台灣。川普過渡團隊在聲明中指出，白宮國家貿易委員會的成立證明川普想讓美國製造業再次蓬勃發展的決心，且使每個美國人都能獲得工作並賺取讓人滿意的薪資。

川普在聲明中說，他讀過納瓦洛的著作，書中清楚描寫全球化讓美國工人承受巨大傷害，他揭示了美國中產階級一條明路，川普稱讚納瓦洛的論點條理分明且考據嚴謹。

現年67歲的納瓦洛是加州大學爾灣分校的經濟學教授，在競選期間擔任川普的顧問。他在共和黨全國大會召開期間曾對媒體表示，蔡英文當選台灣總統後，中國的作為是在霸凌台灣，美國支持台灣關係法和六項保證。他也嚴厲批評中國對美國的不公平貿易，匯率操縱，以及透過駭客竊取美國商業機密。他曾著有《中國戰爭即將來到》、《致命中國》，並曾在《國家利益》與《外交政策》雜誌上撰文，說明川普的外交政策理念。

今年才42歲的蒲亭杰目前是外交關係協會的成員，他曾在麻州大學攻讀中文，擔任《華爾街日報》駐北京記者及《路透社》駐香港記者時，曾四處到中國旅行採訪。作家奧斯諾斯2011年曾在大西洋月刊撰文介紹蒲亭杰，透露他曾在中國紥營採訪示威，與審訊他的警察長時間週旋，強化了他要為美國民主原則服務的理念，即使他了解這些原則會因戰區的現實而打折扣。蒲亭杰告訴奧斯諾斯，即便在數位時代，最好的報導仍是來自那些與軍隊一同作息，有時待在當地社區的經驗豐富的印刷媒體記者。