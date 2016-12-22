川普國防策略曝光 美媒爆：親俄反中

媒體爆川普的國家優先防衛重點，已將俄國除名。（法新社）

2016-12-22 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）最近向美國當選總統川普（Donald Trump）頻頻示好，先是在年度國情咨文表示，俄方要和美國即將上任的川普政府合作，並且聲稱俄國不交惡只交朋友。後來又在媒體訪問時，稱讚川普是聰明的人。最近又有美國媒體爆料，一份美國國防部的備忘錄上顯示，川普的國家優先防衛重點，已將俄國除名，但中國仍然在名單中。

曾將總統蔡英文選為2016年百名全球思想家的美國《外交政策》（Foreign Policy）雜誌，最近在網路上發表一篇文章寫道，一份來自美國五角大廈的備忘錄顯示，川普團隊未來的國防重點，先是提到伊斯蘭國（IS）、敘利亞、伊朗、北韓和中國，但卻不見俄羅斯的蹤影。引發外界聯想，是否川普想要親近俄羅斯。

美國前國防部俄羅斯專家法卡斯（Evelyn Farkas）表示，現在大家對於俄羅斯從這個名單上消失感到非常擔憂。美國參謀首長會議主席鄧福德（Joseph Dunford）曾說，俄羅斯的威脅比起其他威脅都還要重要。一名不願具名的官員表示，媒體對於備忘錄的猜測是完全沒有依據，而且是錯誤的。

川普日前宣布，艾克森美孚石油公司執行長提勒森（Rex Tillerson）出任國務卿，這位與俄羅斯關係密切的未來國務卿，當時引發外界聯想，預測川普政府企圖靠他，來改善歐巴馬總統執政期間日趨惡化的美俄關係。