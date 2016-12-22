柏林攻擊事件為難民政策埋下隱憂 德國擬修法

2016-12-22 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕德國時間週一晚間八點多，位於柏林一處的耶誕市集所發生的卡車攻擊事件，造成了12人死亡、45人受傷，其中有傷者目前仍在生死關頭尚未脫險。這起攻擊事件讓難民政策再度成為德國政壇討論的議題。由於德國境內有許多難民，這些難民的身份及來歷皆無法被確切的掌握，形成了當地治安上的隱憂。德國官員要求修改現行法律，要求未來「應該將無法確認身份的申請者取消資格」。

根據《每日新聞 Tagesschau》報導，巴伐利亞內政部長赫爾曼（Joachim Herrmann）指出，「關於難民的制度必須再詳加審核，在這個國家裡有一群人，無法提出證明自己從何而來，或是他們的年齡」。薩爾蘭邦內政部長的布義龍（Klaus Bouillon）則表示「在聯邦境內有許多難民，我們不曉得他們從哪裡來、叫什麼名字，這些都是潛在的不安全因素」，要求修改法令。

德國媒體報導，一度被懷疑是嫌疑犯的巴基斯坦人，遭逮捕以後已因罪證不足被釋放，檢察官稍後確認了一名涉案嫌犯，是一位23歲的突尼西亞人阿尼斯．阿姆理（Anis Amri），阿姆理於2015年向德國申請庇護，並且曾經謊稱自己是埃及人、黎巴嫩人，德國政府於今年6月拒絕了他的申請，但遣返作業尚未完成。警方在肇事卡車內找到這名嫌疑犯的居留證，目前已發出拘捕令，拘捕令上列出了他曾使用過的六種不同身份。