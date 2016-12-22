日本加強釣魚台警備 投入超過2100億預算

日本政府昨決定海上保安廳的2017年度預算將追加100億日圓，達到創下史上新高的2100億日圓預算。（路透）

2016-12-22 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國近來在東海一帶動作頻頻，日本為加強釣魚台周邊警戒機制，昨日在首相官邸召開相關會議，決定海上保安廳的2017年度預算將追加100億日圓（約27億新台幣），達到創下史上新高的2100億日圓預算，也會增加200名額定人員。

根據日本《共同社》報導，日本首相安倍晉三在會議中一開始便強調：「近來領海警備所佔比重正在增加，不允許海上保安機制出現任何漏洞！」，而年度補充預算除了增加5艘大型巡邏船外，還要提高警備船隻影像傳輸能力，加強海洋監視能力。

日本於今年4月在日本第11管區海上保安總部建立起「尖閣專隊體制」，包括10艘1500噸級巡邏船和2艘可搭載直升機的巡邏船投入尖閣警備工作，強化警備態勢。