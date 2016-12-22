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嫩妹嫁給多金老人 結果分不到半毛遺產

嫩妻德維拉爾（Sandrine Devillard，左）嫁給大她25歲的法國有錢老翁安富（Marcel Amphoux），但安富死後遺產卻沒分給嫩妻半毛錢。（圖擷自《每日郵報》）

2016-12-22  10:12

〔即時新聞／綜合報導〕法國有錢老翁安富（Marcel Amphoux），於2012年他68歲時死於車禍意外，小他25歲的嫩妻德維拉爾（Sandrine Devillard）事後發現遺囑裡竟然完全沒有分給她半毛錢，氣得告上法院想討回公道，但法院裁定遺囑有效，因此嫩妻在丈夫死後什麼也沒得到。

據《每日郵報》報導，安富的遺囑是寫在一個信封的背面，將他自己所有的錢財分給了1位表妹，至於價值數十萬歐元的房屋，則都贈送給了租屋的房客。德維拉爾看到自己的名字沒在裡面，連忙申請遺囑無效，認為這並非丈夫親手寫下的文字，而是有人利用安富的虛弱來創造出這份遺囑。

不過在法律訴訟中德維拉爾最後落敗，法律人士指出，如果要宣稱遺囑的書寫並非本人意志，必需要去證明當事人的虛弱狀況，但沒有任何證據可說明這一點。

事實上，安富與德維拉爾結婚時還在當地的村子裡引起軒然大波，他們的婚禮充滿了噓聲，村長甚至要求警方介入調查，因為他懷疑這位嫩妹是不懷好意地哄騙安富與自己結婚。

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相關關鍵字： 夫妻 嫩妻 法國 老夫少妻 遺囑 遺產
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