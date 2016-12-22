| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
 首頁 > 國際

賣山寨品遭列黑名單 淘寶：已經有進步...

2016-12-22  10:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）昨日再度將中國最受歡迎的購物網站「淘寶網」列入「惡名市場」黑名單，原因是因該網站充斥各種山寨品、違反智慧財產權。阿里巴巴集團總裁伊凡斯（Michael Evans）對此表示，集團在保護智慧財產權部分已經較四年前進步許多，對於USTR這樣的決定「感到失望」。

綜合媒體報導，由於淘寶網未監管仿冒服飾以及名牌奢侈品的販售，美國貿易代表署（USTR）為了遏止這樣的情況，決定再次將淘寶網列入「惡名市場」的黑名單，這樣的作法並不會使淘寶網受到直接的處罰，但是對於積極拓展海外市場的阿里巴巴集團來說，無疑是很大的打擊。

事實上，USTR在2011年時就曾經將淘寶網列入黑名單，但是在淘寶網釋出善意，下架網站上部分的山寨品、減少仿冒商品的數量以後，終於在2012年被從黑名單上移除。然而，今年淘寶網遭舉報的山寨案件「高得令人無法接受」，甚至有某汽車製造大廠向USTR舉報，阿里巴巴平台上掛有該公司品牌和商標的商品，至少95%疑為偽造。

阿里巴巴集團總裁伊凡斯（Michael Evans）對此表示，公司近年來在保護智慧財產權上已經較4年前進步許多，今年下架的仿冒產品也已經超過去年的兩倍，如今再度被列入這份黑名單之中，讓他感到「非常失望」。

廣告
  • 中國購物網淘寶上常見各式山寨商品，從大品牌到小品項都不放過，就連台灣因颱風襲擊而產生的彎腰郵筒也被山寨成手機殼。（資料照，記者黃立翔翻攝）

    中國購物網淘寶上常見各式山寨商品，從大品牌到小品項都不放過，就連台灣因颱風襲擊而產生的彎腰郵筒也被山寨成手機殼。（資料照，記者黃立翔翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 亞馬遜網 淘寶 美國 阿里巴巴 黑名單
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：賣山寨品遭列黑名單 淘寶：已經有進步...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.