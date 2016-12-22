賣山寨品遭列黑名單 淘寶：已經有進步...
2016-12-22 10:17
〔即時新聞／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）昨日再度將中國最受歡迎的購物網站「淘寶網」列入「惡名市場」黑名單，原因是因該網站充斥各種山寨品、違反智慧財產權。阿里巴巴集團總裁伊凡斯（Michael Evans）對此表示，集團在保護智慧財產權部分已經較四年前進步許多，對於USTR這樣的決定「感到失望」。
綜合媒體報導，由於淘寶網未監管仿冒服飾以及名牌奢侈品的販售，美國貿易代表署（USTR）為了遏止這樣的情況，決定再次將淘寶網列入「惡名市場」的黑名單，這樣的作法並不會使淘寶網受到直接的處罰，但是對於積極拓展海外市場的阿里巴巴集團來說，無疑是很大的打擊。
事實上，USTR在2011年時就曾經將淘寶網列入黑名單，但是在淘寶網釋出善意，下架網站上部分的山寨品、減少仿冒商品的數量以後，終於在2012年被從黑名單上移除。然而，今年淘寶網遭舉報的山寨案件「高得令人無法接受」，甚至有某汽車製造大廠向USTR舉報，阿里巴巴平台上掛有該公司品牌和商標的商品，至少95%疑為偽造。
阿里巴巴集團總裁伊凡斯（Michael Evans）對此表示，公司近年來在保護智慧財產權上已經較4年前進步許多，今年下架的仿冒產品也已經超過去年的兩倍，如今再度被列入這份黑名單之中，讓他感到「非常失望」。
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