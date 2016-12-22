普選票數確定 希拉蕊贏2.1％仍敗選

民主黨總統候選人希拉蕊（右）拿下48.2％得票率，比共和黨候選人川普46.1％還多出2.1％，但因在選舉人團票數上落後，最終仍舊敗選。（法新社）

2016-12-22 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選的普選得票結果於今天正式確定，民主黨候選人希拉蕊拿下48.2％得票率，雖比共和黨候選人川普的46.1％還多出2.1％，但因希拉蕊在選舉人團票數上落後，最終依舊敗選。

綜合外媒報導，根據全美50州和哥倫比亞特區的最終計票結果，希拉蕊共拿下6584萬4954張選票（得票率48.2％），比起川普的6297萬9879張（得票率46.1％），希拉蕊還多出約290萬張選票與2.1％的得票率。但在選舉人票上 川普得到304張，希拉蕊拿下227張，川普依然是總統當選人。

希拉蕊以普選票2.1％的差距超越對手卻輸了大選，是美國歷史上排名第3多的差距，前2名分別為1824年大選的Andrew Jackson多出對手10％得票率與1876年Samuel Tilden多出對手3％得票率，但兩人皆在選舉人票上落後而敗選。