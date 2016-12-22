回顧重大時刻 路透公布2016年度照片

英女王生日典禮上，一名士兵體力不支昏倒。（路透）

2016-12-22 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕2016年邁入尾聲，回顧這365天，發生了許多撼動世界的大事。外媒整理出2016年度照片，用這些精采圖片標誌世界的脈動。

《路透》整理出2016年度照片，100張照片涵蓋了各種主題面向，包括國際政治：美國總統大選中川普輕蔑看著希拉蕊、英國前首相卡麥隆離開唐寧街10號、泰王蒲美蓬離世等。

另外如戰爭有敘利亞內戰、伊斯蘭國恐攻。體育：閃電波特奧運與飛魚飛爾普斯奧運奪冠。社會議題：難民問題、菲律賓反毒戰爭等。其他還有風景、可愛動物、趣味照片，為歷史留下見證。

《路透》2016年度照片連結

閃電波特奧運賽場笑傲對手。（路透）

一隻受過訓練、正在表演的猴子。（路透）

敘利亞難民女孩。（路透）

法國尼斯恐攻的痕跡。（路透）

中國四川熊貓跌倒。（路透）

烏克蘭軍事演習一幕。（路透）

歐巴馬與梅克爾會面。（路透）

川普與希拉蕊。（路透）

伊拉克維安部隊對伊斯蘭國開火。（路透）

卡麥隆離開唐寧街。（路透）