1年14記者命喪敍利亞 連5年蟬聯最危險國家

美國紐約的保護記者委員會發表年度報告，指出2016年全球至少有48名記者因公殉職，其中以敘利亞最為危險。（法新社）

2016-12-22 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕近年來全球各地動亂不斷，許多媒體人員在工作時不幸遇害，有外媒報導指出，總部設於美國紐約的保護記者委員會（The Committee to Protect Journalists ）發表年度報告，指出2016年全球至少有48名記者因公殉職。

綜合外媒報導，保護記者委員會自1992年開始追蹤記者遇害人數，2015年全球有72名記者喪生，是有紀錄以來最高的一年，今年則至少有48名記者遇難，比起去年人數明顯下降，其中有14名記者命喪敍利亞，報告說，對於記者來說，敍利亞是連續5年全球最危險的國家。

報告還提到，在今年喪生的記者中，有26人是戰地記者，在敍利亞、伊拉克等國家採訪工作時喪命。另外，今年戰地記者死亡人數減少，保護記者委員會解釋，很可能是這些軍事衝突對記者來說太危險，基本上很少會有人去做報導了。