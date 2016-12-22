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杜特蒂用石油換利益？ 擬與中國共同開發南海

杜特蒂表示，如果派遣菲律賓海軍奪黃岩島，菲國軍隊將有可能在1分鐘內就被消滅。（路透）

2016-12-22  08:04

〔即時新聞／綜合報導〕日前菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）才說，要擱置南海仲裁案，表示不想對中國施壓，也不準備對抗中國。最近杜特蒂又表示，派遣菲律賓海軍奪黃岩島並不可行，因為菲國軍隊將有可能在1分鐘內就被消滅。

綜合媒體報導，杜特蒂表示，希望能和中國共同開發和分享南海「爭議海域」的資源。雖然他未提及「爭議海域」是何處，但據外界分析，應該就是指黃岩島附近海域。

報導提到，外界分析杜特蒂應該是要拿石油資源，向中國換取利益。菲律賓國防部長先前就表示，中國將免費向菲律賓提供價值1400萬美元的輕武器及快艇，用於打擊毒品及恐怖主義活動。中國海洋問題學者劉鋒則認為，中菲在南海爭議海域共同開發資源，將能增進雙方互信。

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