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川普新設白宮貿委會 任命親台經濟學者為主席

納瓦洛提倡美國要對中國採取強硬態度，並建與台灣進行更多的外交、軍事交流。（彭博）

2016-12-22  07:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普的政府過渡團隊於昨天宣布，川普將會任命經濟學者納瓦洛（Peter Navarro）成立新設的白宮國家貿易委員會（White House National Trade Council），納瓦洛提倡美國要對中國採取強硬態度，並建與台灣進行更多的外交、軍事交流。

綜合外媒報導，川普過渡團隊於昨天發表聲明指出，川普將任命經濟學者納瓦洛（Peter Navarro）成立白宮國家貿易委員會，該委員會的成立證明川普想讓美國製造業再次蓬勃發展的決心，且使每個美國人都能獲得工作並賺取讓人滿意的薪資。

川普在這項聲明中說，他讀過納瓦洛的著作，書中清楚描寫全球化讓美國工人承受巨大傷害，他揭示了美國中產階級一條明路，川普還稱讚納瓦洛，認為他的的論點相當條理分明且考據嚴謹。

現年67歲的納瓦洛是加州大學爾灣分校的經濟學教授，在競選期間擔任川普的顧問，他曾出書批評美國對中國的政策，認為美中貿易將嚴重傷害美國利益，他的著作有《中國戰爭即將來到》、《致命中國》等等。

納瓦洛甚至在今年7月的《國家利益》（National Interest）雜誌中，建議美國應增加閣員訪問台灣的次數，並協助台灣儘量多參加國際組織，也派更多退役民間軍事人員幫忙訓練。他甚至曾受訪指出，中國過去不斷脅迫台灣，讓台灣人民很反感，對北京而言，情況只會變得更糟糕。

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  • 美國準總統川普將任命親台的經濟學者納瓦洛成立白宮國家貿易委員會。（圖截自網路）

    美國準總統川普將任命親台的經濟學者納瓦洛成立白宮國家貿易委員會。（圖截自網路）

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