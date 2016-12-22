川普新設白宮貿委會 任命親台經濟學者為主席
2016-12-22 07:58
納瓦洛提倡美國要對中國採取強硬態度，並建與台灣進行更多的外交、軍事交流。（彭博）
〔即時新聞／綜合報導〕美國準總統川普的政府過渡團隊於昨天宣布，川普將會任命經濟學者納瓦洛（Peter Navarro）成立新設的白宮國家貿易委員會（White House National Trade Council），納瓦洛提倡美國要對中國採取強硬態度，並建與台灣進行更多的外交、軍事交流。
綜合外媒報導，川普過渡團隊於昨天發表聲明指出，川普將任命經濟學者納瓦洛（Peter Navarro）成立白宮國家貿易委員會，該委員會的成立證明川普想讓美國製造業再次蓬勃發展的決心，且使每個美國人都能獲得工作並賺取讓人滿意的薪資。
川普在這項聲明中說，他讀過納瓦洛的著作，書中清楚描寫全球化讓美國工人承受巨大傷害，他揭示了美國中產階級一條明路，川普還稱讚納瓦洛，認為他的的論點相當條理分明且考據嚴謹。
現年67歲的納瓦洛是加州大學爾灣分校的經濟學教授，在競選期間擔任川普的顧問，他曾出書批評美國對中國的政策，認為美中貿易將嚴重傷害美國利益，他的著作有《中國戰爭即將來到》、《致命中國》等等。
納瓦洛甚至在今年7月的《國家利益》（National Interest）雜誌中，建議美國應增加閣員訪問台灣的次數，並協助台灣儘量多參加國際組織，也派更多退役民間軍事人員幫忙訓練。他甚至曾受訪指出，中國過去不斷脅迫台灣，讓台灣人民很反感，對北京而言，情況只會變得更糟糕。
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