揮別10年AV界 女優櫻木凜宣布引退

AV女優櫻木凜引退。（圖擷取自推特）

2016-12-22 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕從妹系女優演變到輕熟女界的日本AV女優櫻木凜，昨日無預警在推特上發表引退消息，預告在明年4月，她就要揮別10年的AV界，讓許多死忠粉絲震驚。

綜合媒體報導，櫻木凜昨日在推特上發文，說是有重大發表，並且在部落格上發表引退宣言。櫻木凜表示，會挑在明年4月引退，是因為她在2007年4月加入目前的事務所Prime，而在明年4月剛好屆滿10週年的時候退休。櫻木凜選擇在4月引退，還有一個特別的原因，因為自己的名字中有「櫻」字，所以選擇4月櫻花綻放的時候引退。

報導提到，櫻木凜的引退作，已在12月19日和20日拍完，接下來她皆不會有任何拍片行程。

AV女優櫻木凜引退。（圖擷取自推特）

AV女優櫻木凜引退。（圖擷取自網路）