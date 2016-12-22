土耳其與IS激烈交火 雙方共152人喪命

土耳其部隊在敘利亞北方城鎮與極端武裝組織伊斯蘭國交火，衝突造成土軍14名士兵陣亡與33人受傷。（法新社）

2016-12-22 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其軍隊傳出在敘利亞有重大傷亡，外媒報導指出，土國部隊在敘利亞北方城鎮與極端武裝組織伊斯蘭國（IS）交火，衝突造成土軍14名士兵陣亡與33人受傷。

綜合外媒報導，土耳其軍方表示，土國部隊於當地時間21日在敘利亞境內艾巴布鎮（Al Bab）與IS交火，衝突造成土軍14名士兵陣亡與33人受傷，IS的傷亡方面，則傳出有138名聖戰士喪命。

土軍這次的嚴重傷亡，是該國於今年8月24日發起「幼發拉底之盾行動」，開始派兵進入敘利亞北部境內打擊IS與庫德族人以來，單日最多的死傷紀錄。