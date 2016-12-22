美俄變兩岸？對話管道全凍結
2016-12-22 06:13
圖為6日攝於塞爾維亞首都貝爾格勒郊區的一幅牆壁塗鴉，分別畫著俄羅斯總統普廷與美國總統當選人川普。（美聯社）
〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯通訊社（RIA）報導，克里姆林宮21日指出，並不期待即將上台的美國川普政府會在一夕之間否決北約擴大計畫，並透露目前美俄之間幾乎所有層級的對話皆已凍結。
RIA引述克里姆林宮發言人佩斯科夫接受Mir電視台訪問的內容報導說，美俄間目前幾乎沒有溝通，就算有也少得可憐。
此外，佩斯科夫還表示，他並不清楚總統普廷是否會在2018年尋求連任，因為目前所有人都在為工作與計畫傷腦筋，「沒人思考或談論選舉」。大多數白宮觀察家認為，普廷會尋求連任。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 塑膠米？奈及利亞查獲疑中國製2.5噸假米
- 新潟大火延燒逾10小時 140間商店住家付之一炬
- 川普國防策略曝光 美媒爆：親俄反中
- 賣山寨品遭列黑名單 淘寶：已經有進步...
- 假新聞怎辨識？ 美大學架網站幫讀者做記號...
網友回應
熱門新聞
- 江蕙驚爆遭挾持 警證實：二姊在場受刀傷
- 中官媒嗆「留給台灣的朋友不多了」 竟引網友齊聲謝
- 樂視再登場 未來3年電視營收衝200億元人民幣
- 泓科比特幣遭竊 檢調搜索約談2嫌
- 扮保全潛入江蕙胞弟住處？歹徒曾用相同手法犯案
- 郵寄零食至印尼 竟夾藏5萬多顆一粒眠
- 追討溢領退休金立法 連戰、吳伯雄、胡志強將吐錢
- 永平工商校服貴？ 家長會長嗆議員
- 假釋4月 搬到淡水預謀犯罪
- 打電動發現台灣不是領土 強國人用蠢招鄉民笑翻
- 醉毆運將案4年後...女星跑通告、擺攤賣雞排度日
- 爭辦2018台灣燈會 潘孟安對決張花冠
- NBA》養傷不忘把妹 「高富帥」對名模說下流話
- 第一次交換禮物 蘇嘉全：本想送千萬名車
- 阿福飆速147 靠倪仔傳授「美」技
- 頂新未煉豬油 致癌物高出他牌200倍
- 2017年GDP保2有困難？中研院：約1.68％
- 逮車手循線破機房 詐騙集團幹部竟都未滿20歲
- 寶可夢聯名款 抓寶衣把罩
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Koo bewildered by KMT backing out of assets deal
- 阿信午夜全副武裝當刺客 下警告 「要鋸了」
- NBA》「表弟」態度大轉彎 笑稱好想念記者們（影音）
- 億圓富吸金案 檢調約談集團總裁女友 訊後請回
- 拚外交！國泰助巴拉圭建醫療資管系統 明年啟用
- 社論》全民重新界定中國
- 別睡了快醒來！楊丞琳錄音打氣命危女粉絲
- 把保險箱打開！搶匪這樣闖進江蕙家中
- 南京大排再造 水利會盼以地易地
- 寶山椪柑評鑑 劉文彬奪特等獎
- 立院26日審同婚議題 兩大團體陳抗警方交管
- 網路流傳塑膠米訊息 農委會拍攝影片澄清
- 蔡總統︰外交沒必要金錢競逐
- 南市表揚67個環保績優機關及企業
- 郭靜告假《榜上榜》2個月 歸隊竟收攤
- 驚！江蕙也遭歹徒推倒 劃傷虎口
- 醫護人員獨享 醫院按摩休息室媲美機場貴賓室
- 運動後吃容易胖？醫師：30分鐘內進食減脂增肌
- （影音）關穎愛女變身小貴婦 幫提袋子萌喊「1、2」
- 邦交狀態仍是綠燈！ 梵中建交有這些障礙
- 剩11天可緩衝調整／居家服務支付新制倉促 被轟送長照上路
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美俄變兩岸？對話管道全凍結
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分