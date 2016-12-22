美俄變兩岸？對話管道全凍結

圖為6日攝於塞爾維亞首都貝爾格勒郊區的一幅牆壁塗鴉，分別畫著俄羅斯總統普廷與美國總統當選人川普。（美聯社）

2016-12-22 06:13

〔編譯張沛元／綜合報導〕俄羅斯通訊社（RIA）報導，克里姆林宮21日指出，並不期待即將上台的美國川普政府會在一夕之間否決北約擴大計畫，並透露目前美俄之間幾乎所有層級的對話皆已凍結。

RIA引述克里姆林宮發言人佩斯科夫接受Mir電視台訪問的內容報導說，美俄間目前幾乎沒有溝通，就算有也少得可憐。

此外，佩斯科夫還表示，他並不清楚總統普廷是否會在2018年尋求連任，因為目前所有人都在為工作與計畫傷腦筋，「沒人思考或談論選舉」。大多數白宮觀察家認為，普廷會尋求連任。