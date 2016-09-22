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北卡示威行動變調 民眾遭射殺 警察受傷

不滿黑人遭警察濫殺，夏洛特街頭聚集大批民眾示威抗議。（路透）

2016-09-22  11:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國接連發生黑人遭警察槍殺引起龐大民怨，北卡羅萊納州夏洛特也在20日發生一起非裔黑人遭警槍殺事件，憤怒的民眾紛紛上街示威抗議。但這場抗議行動逐漸變調，過程中已造成一人死亡、一名警察受傷。

綜合外媒報導，抗議過程中，一位民眾遭其他示威者射殺，為避免事態擴大，夏洛特警方也在推特上強調開槍者並非警察。

夏洛特市長羅勃茲（Jennifer Roberts）透過《CNN》向市民呼籲，「趕快回家，並告訴大家暴力並不是解答。」她強調，調查正在進行中，真相將會水落石出，她也會持續研究市民遭警槍殺的錄影畫面。

北卡州長麥克羅伊（Pat McCrory）發布聲明，州政府已派遣更多軍隊集結在高速公路上，「以暴力讓市民、警察受傷和毀壞財務是不智之舉。」

雖然警方在使用催淚瓦斯後驅散大部分示威者，但仍有人在警戒線與警方對峙，其中還有一名員警受傷，已被送往醫院治療。

不滿黑人遭警察濫殺，夏洛特街頭聚集大批民眾示威抗議。（路透）

警方以催淚瓦斯和閃光彈驅散抗議群眾。（路透）

警方以催淚瓦斯和閃光彈驅散抗議群眾。（路透）

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相關關鍵字： 北卡羅萊納州 夏洛特 美國 美警槍殺黑人 黑人
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