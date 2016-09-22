網路發達讓情報員陷入危險？ 英國MI6將擴編千人
2016-09-22 10:57
英國情報部門軍情6處（MI6）將在2020年大舉擴編，要新增1000名雇員，藉此因應網路資訊發展對情報行動所產生的風險。圖為軍情6處總部。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕英國情報部門軍情6處（MI6）將在2020年大舉擴編，要新增1000名雇員，藉此打擊恐怖主義以及因應網路資訊發展對情報行動所產生的風險。
根據英國《BBC》報導，MI6目前約有2500名員工，日後將大舉擴編，在2020年以前要達到約3500人，因目前網路科技十分發達，幾乎每個人的身分資料都可以在網路中被搜尋，使得情報單位現在很難「假造身分」，加上現今臉部辨識系統發達，假如情報人員利用假身分執行任務時，很容易因臉部特徵而被「起底」，此次擴編主要為了因應情報行動因網路科技發展所造成的風險，藉由增加雇員來確保人員及行動安全。
MI6處長楊格（Alex Younger）日前在美國華府出席公開活動時也談到這點，強調網路革命從根本上改變了情報工作，而情報單位這五年內分為兩種，一種為了解這事實，與時俱進並蓬勃發展的情報單位，另一種則是完全不了解現實，但楊格表示：「我確定，MI6將是前一類。」
然而網路科技之發達宛如雙面刃，MI6官員擔心，熟練使用網路科技的外國間諜以及激進組織會越來越多，這對於一些敏感的情報行動將有極大影響。對此，楊格表示：「我們的對手可以合法的使用網路來得知情報單位動向，且不受拘束，這意味著我們必須徹底改變我們的行動模式。」
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