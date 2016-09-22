63種動物絕種 元凶竟然是「牠」...

專家發現，貓咪追捕鳥類等動物，還會傳播病菌，估計已造成63種動物絕種。（路透）

2016-09-22 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國有專家發現，流浪貓追捕鳥類等動物、傳播病菌，估計已造成63種動物絕種。

美國史密森尼候鳥研究中心（Smithsonian migratory bird centre）主任馬拉（Pete Marra），近日接受英國媒體訪問表示，貓已導致63種物種絕種，包含哺乳類、鳥類和爬蟲類。

馬拉與同事共同調查發現，美國每年平均有24億隻禽鳥和123億隻小型哺乳類動物遭貓捕殺，遠遠比受人類影響因素，如殺蟲劑、撞上玻璃窗，或禽流感死亡來得嚴重。在英國，每年也有5500萬隻禽鳥遭貓咪毒手喪命。另外，流浪貓也是一些疾病的帶原者，如狂犬病。

馬拉認為，從生態保護角度來看，應圍捕所有的流浪貓，如果沒有人認養，就應該將牠們安樂死，家貓則是應關在室內防止牠們外出，除了避免牠們對生態造成影響，也是保護牠們不會被其他動物傳染疾病，最後他也承認這方法並不人道。