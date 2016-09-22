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「好色救地球」下月登場！ 吉村卓首度加入

頗具知名度的AV男優吉村卓，將參與本屆的「好色救地球」活動供人摸胸部。（圖擷取自網路）

2016-09-22  11:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名的慈善活動「好色救地球」，第14屆確定於10月10日在東京新宿舉行，民眾可以在當天買票入場，撫摸4位AV男女優的胸部，而活動收入將全數捐給愛滋病防治團體「STOP！AIDS」。

根據日本「Paradise TV」網站公告，此次登場的女優比較少，僅有綾波真子、西村妮娜2位，但另有2位男優首度加入，分別為吉村卓、真琴，他們屆時也會讓民眾撫摸胸部。

「好色救地球」的活動行之有年，參加者只要年滿18歲，並支付1000日圓（約台幣314元）購買入場券，就可以在使用酒精消毒雙手後，撫摸AV女優的胸部。去年該活動的參加人數多達7175人，是有史以來最多的一次，但今年規模小了很多，讓網友議論紛紛。

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  • 「好色救地球」活動已經來到第14屆。（圖擷取自網路）

    「好色救地球」活動已經來到第14屆。（圖擷取自網路）

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