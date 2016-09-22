泰、中兩國聯手合作 打擊「零團費」旅遊團

泰國當局近期嚴厲打擊「零團費」旅遊團。圖片為旅遊團參觀玉佛寺，示意圖，與本新聞無關。（資料照，路透）

2016-09-22 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕泰國當局近期嚴厲打擊「零團費」旅遊團，並逮捕部分觀光業者，最近又與中國旅遊部門聯手，簽署備忘錄，以提高旅遊的品質。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）日前下令整肅泰國境內的「零團費」旅行團，以追回稅款並提升旅遊品質。

根據《日本經濟新聞》報導，泰國旅遊體育部長葛甘（Kobkarn Wattanavrangkul）在當地時間21日於曼谷和中國國家旅遊局簽署備忘錄，增強2國遊客的品質和效益。她表示，觀光客持續成長，如果要進一步發展，「我們必須看到企業和國家得到應得到的利益。」

葛甘表示，泰國當局將公布1000泰銖的最低旅遊價格。《日本經濟新聞》報導，根據協議，泰國與中國雙方將成立一個聯合委員會，以提高旅遊的品質。

報導指出，雙方將分享黑名單導遊的名字，此外，大多的零團費旅遊團的導遊對泰國的歷史和文化沒有深入了解，泰國當局將協助訓練這些中國導遊。