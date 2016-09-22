日本翻譯超糗 將高齡駕駛誤寫為「恐怖駕駛」
2016-09-22 09:57
日本京都一處監理站竟將「高齡駕駛」翻譯成「恐怖駕駛」（Terrible driver）。（圖擷自《京都新聞》）
〔即時新聞／綜合報導〕亞洲國家將當地的街道、餐點、交通注意事項翻譯成英文時，有時會出現莫名奇妙的誤譯狀況，最近日本京都一處監理站就將「高齡駕駛」翻譯成「恐怖駕駛」（Terrible driver），引來當地民眾的抗議。
據《京都新聞》報導，這間監理站受理優良駕駛和高齡駕駛的駕照更換與續期，結果在宣導看板上「優良駕駛」的翻譯沒什麼問題（Superior driver），但對於高齡駕駛就顯得相當有「偏見」。
民眾看見後馬上向監理站反映，隨後這則宣導立即被撤下，監理站表示是廠商的翻譯錯誤，很抱歉造成年長者的不愉快。不過一位在日本從事翻譯的譯者指出，這種沒經過檢查的翻譯根本就是在侮辱老人。
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