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北韓政府出包了！秘密洩漏全國只有28個網站

北韓國內運動網站首次曝光。（擷取自《都市報》）

2016-09-22  10:54

〔即時新聞／綜合報導〕北韓政府向來嚴格封鎖、控管對內對外的網路，這堵無形的牆不僅擋著北韓人民也阻擋了國外人士好奇的目光。不過這個保密功夫做的極好的政權日前竟意外將伺服器對外連接，也揭露出北韓只有28個註冊網站的事實。

據英國《都市報》報導，於北韓當地時間周一（19日）晚間10時許，所有北韓網址內含有「.kp」的網站都出了問題，讓這些網站全開放給境外人士連接，一名研究員布萊恩（Matthew Bryant）因此將伺服器上的頁面資料抓了下來，並公布在「Github」網站上。

根據這些資料顯示，北韓僅有28個註冊網站，而其中有名為「friend」的社群網站是北韓版的臉書；還有體育網站、食譜網站、高麗航空的訂票系統等。這些網站中，只有一個是隨時都能讓外界接觸，那就是北韓政府的傳聲筒－「朝鮮中央通訊社網站」。

高麗航空的網頁。（擷取自《都市報》）

北韓政府的傳聲筒－朝鮮中央通訊社網站。（擷取自《都市報》）

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