美軍遭化武攻擊？ IS火箭砲殘骸驗出毒氣反應

伊斯蘭國9月20日向駐伊美軍隊發射火箭砲，美軍事後檢驗砲彈殘骸，竟驗出芥子氣陽性反應，懷疑伊斯蘭國可能使用化學武器攻擊。（路透）

2016-09-22 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防官員今天表示，激進組織伊斯蘭國（Islamic State）9月20日向美國駐伊拉克軍隊發射火箭砲，事後檢驗砲彈殘骸，竟驗出芥子氣陽性反應，懷疑伊斯蘭國可能使用化學武器攻擊美軍。

根據英國《BBC》報導，美國國防部指出，美軍位於北部城鎮卡雅拉（Qayyarah）附近的空軍基地，在9月20日1次「間接開火」的攻擊中，基地周遭接連不斷地發生爆炸，所幸無人傷亡。不過美軍事後在該場域檢查砲彈殘骸，發覺其中有一片殘骸中有類似柏油的可疑黑色油性物質，在機場檢驗後發現「芥子氣」的陽性反應，隨後送往專業機構進行檢驗。

不過美國國防部表示，並沒有官兵暴露在芥子氣環境中，也沒有官兵因此受傷，強調這類型攻擊並不影響美軍任務。芥子氣是一種糜爛性毒氣，會造成皮膚潰爛與呼吸道黏膜發炎，也可能造成失明。