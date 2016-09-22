| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
軍情局少校遭策反當共諜 判74年半減至18年
 首頁 > 國際

美軍遭化武攻擊？ IS火箭砲殘骸驗出毒氣反應

伊斯蘭國9月20日向駐伊美軍隊發射火箭砲，美軍事後檢驗砲彈殘骸，竟驗出芥子氣陽性反應，懷疑伊斯蘭國可能使用化學武器攻擊。（路透）

2016-09-22  10:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防官員今天表示，激進組織伊斯蘭國（Islamic State）9月20日向美國駐伊拉克軍隊發射火箭砲，事後檢驗砲彈殘骸，竟驗出芥子氣陽性反應，懷疑伊斯蘭國可能使用化學武器攻擊美軍。

根據英國《BBC》報導，美國國防部指出，美軍位於北部城鎮卡雅拉（Qayyarah）附近的空軍基地，在9月20日1次「間接開火」的攻擊中，基地周遭接連不斷地發生爆炸，所幸無人傷亡。不過美軍事後在該場域檢查砲彈殘骸，發覺其中有一片殘骸中有類似柏油的可疑黑色油性物質，在機場檢驗後發現「芥子氣」的陽性反應，隨後送往專業機構進行檢驗。

不過美國國防部表示，並沒有官兵暴露在芥子氣環境中，也沒有官兵因此受傷，強調這類型攻擊並不影響美軍任務。芥子氣是一種糜爛性毒氣，會造成皮膚潰爛與呼吸道黏膜發炎，也可能造成失明。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 伊斯蘭國 伊斯蘭國（IS） 化學武器 化武 火箭炮 生化武器 美軍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：美軍遭化武攻擊？ IS火箭砲殘骸驗出毒氣反應


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.