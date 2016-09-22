| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流旺！氣象局對新北、基、宜發布大雨特報
 首頁 > 國際

這張洗衣機照有玄機… 驚見地方媽媽上空露點！

這張洗衣機照有亮點。（圖片取自每日郵報）

2016-09-22  09:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女子對自己新買的洗衣機相當滿意，忍不住拍照上傳網路分享使用心得，沒想到洗衣機的玻璃表面，竟倒映出她的上空身影。

《每日郵報》報導，英國女子路易絲（Louise）在賣場「Currys」買了一台韓國LG的洗衣機。使用過後，路易絲相當滿意，忍不住拍照上傳網路，並給出滿分評價。這張照片在網路上遭網友瘋傳，因為路易絲一不小心，將自己倒映在洗衣機的上空身影也拍入照，她僅穿一條內褲，身邊還有愛犬探頭張望。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 自拍 露點
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧照燒豬排
天涼吃個蔬菜粥
苦瓜小檔案
意想不到汽水妙用
轉寄

標題：這張洗衣機照有玄機… 驚見地方媽媽上空露點！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.