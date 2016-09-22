這張洗衣機照有玄機… 驚見地方媽媽上空露點！

這張洗衣機照有亮點。（圖片取自每日郵報）

2016-09-22 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女子對自己新買的洗衣機相當滿意，忍不住拍照上傳網路分享使用心得，沒想到洗衣機的玻璃表面，竟倒映出她的上空身影。

《每日郵報》報導，英國女子路易絲（Louise）在賣場「Currys」買了一台韓國LG的洗衣機。使用過後，路易絲相當滿意，忍不住拍照上傳網路，並給出滿分評價。這張照片在網路上遭網友瘋傳，因為路易絲一不小心，將自己倒映在洗衣機的上空身影也拍入照，她僅穿一條內褲，身邊還有愛犬探頭張望。