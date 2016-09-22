700年野長城變水泥路 中網友怒批「誅十族」！

現在的小河口長城，平坦無比。（圖取自微博）

2016-09-22 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省緩中縣小河口長城「第三八達嶺」，被稱為「最美野長城」，但卻遭官方修復成水泥路，引發中國網友砲轟。

「北京人不知道的北京事兒」在《微博》分享了小河口長城被抹平的照片，哀嘆700年歷史的國寶面目全非。這系列照片中可見原先古樸、蒼茫的野長城，成了平緩的水泥路，中國網友對此感到相當氣憤，怒批當局「腦殘」、「罪該誅十族」，也有人酸「再等2000年也是古長城，別急」。

《中新網》報導，長城專家看到小河口長城被修復成這樣，感到相當心痛，當地居民則表示，該修繕大概起於2年前，當地文物局則說他們是用白灰修繕，並堅稱所有過程「合理合法」。