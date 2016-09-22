全球最佳大學排名 台大跌至195新低
〔中央社〕英國泰晤士報高等教育特刊今天公布2016-2017年全球最佳大學排行榜報告，牛津大學擊敗美國加州理工學院勇奪第1，台灣大學排名大跌到195名，創新低紀錄。
泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）今年將調查排名的大學數量，從去年的800所增加到980所，雖然台灣有26所大學入列，但整體排名表現並不理想。
根據調查，台灣大學排名從去年的167名大跌到195名，是泰晤士報高等教育特刊進行全球大學排行榜13年以來的最低水準。
清華大學排名在251-300名之間，和去年相同，成功大學、交通大學及國立台灣科技大學排名在401-500名之間，中國醫藥大學、師範大學及陽明大學排名在501-600名之間。
亞洲大學、長庚大學、中原大學、逢甲大學、高雄醫學大學、中央大學、中正大學、中興大學、中山大學、海洋大學、台北醫學大學及元智大學排名在601-800名之間。
排名在801名之後的大學中銘傳大學與淡江大學都是首次進榜，其它還有輔仁大學、義守大學、政治大學、台北科技大學。
負責這項調查的主編巴堤（Phil Baty）告訴中央社記者，今年有26所台灣大學進入擴大後的世界大學排行榜是個好消息，但是多數的大學排名都下滑，台大勉強在前200名，台大名次大跌的原因主要是教學與研究環境表現不理想。
另一方面，年輕人口減少加上大學快速增加，今年台灣151所大學中的23所將面臨招不得學生的窘境。台灣教育部己預估未來10年大學的入學人數將減少1/3，去年台灣已有52所大學關閉或合併。
巴堤表示，面對全球激烈的競爭，台灣必須在高等教育體系加強努力。
這項調查是根據教學與學習環境、研究數量與聲望、研究報告被引用率、國際展望及知識轉移等13個指標進行調查。
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標題：全球最佳大學排名 台大跌至195新低
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