人口老化又少子化！ 安倍把危機當轉機

2016-09-22 01:13

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本首相安倍晉三21日在美國紐約發表演說時表示，日本人口老化與少子化不是負擔，反而是刺激日本透過研發機器人、無線感應器與人工智慧等科技來提升生產力的刺激誘因。

根據日本官方日前公布的數據，日本65歲與65歲以上人口總數達3460萬人，佔日本總人口27.3%，不但再創新高，更居各先進國家之冠。

但安倍說，他一點也不擔心日本的人口結構；日本過去3年的勞動年齡人口雖減少300萬，但現價GDP仍有所成長…「日本也許正在老化，人口逐漸減少，但這對我們而言是刺激誘因…為什麼這麼說？因為我們將持續被激勵去提升我們的生產力…所以，弔詭的是，日本的人口統計不是負擔，而是紅利。」