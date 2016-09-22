高碩泰：飛安資訊慢半拍 台應參與ICAO
〔中央社〕駐美代表高碩泰今天在美國「航太週刊」發表「讓台灣加入國際民航組織」專文指出，民航局40多年來缺乏直接通聯管道，台灣是東亞最忙碌的航線之一，有必要參加本屆大會。
高碩泰在「航太週刊」（Aviation Week & Space Technology）指出，台灣位處東亞最忙碌的空域，但民航局過去40多年來缺乏與國際民航組織（ICAO）的直接通聯管道，僅能間接獲得安全、航管、保安、環保等方面的法規及標準資訊，有時還不完整。
此外，民航局必須努力透過各種管道，克服資訊透明度不足的難度，才能維護台北飛航情報區的飛安及服務水準，也得加倍努力才能瞭解ICAO制定的最新飛安與維安標準，獲取這些資訊耗費龐大且過程冗長。
這些困難還包括，台灣在公布飛航資訊後，必須修改航線與航點代碼，才能和ICAO代碼同步。這會造成飛航作業極大不便與窒礙，甚至讓國外民航業者誤解或混淆，違背ICAO提倡的飛安與便利。
高碩泰強調，透過參加ICAO，台灣可以和其他會員國分享先進飛航科技，對區域及全球飛安做出貢獻。ICAO於1980年代末期建議研發全球導航服務系統，以因應空中交通大幅成長，台灣已研發出先進空中交通通訊、導航及監視管理（CNS/ATM）系統。
為發展這套系統，台灣投入大量人力物力，找到解決技術挑戰的方法，在2011年成為首個啟用系統的亞洲國家。這套系統大幅提升飛航服務效能，台灣專家深信，台灣的知識與經驗將對其他ICAO國家很有幫助。
高碩泰呼籲，台灣負責東亞最忙碌的航線之一，有必要參加本屆ICAO大會。
中華民國（台灣）是聯合國專門機構ICAO的創始會員國，台灣在1971年失去聯合國會籍後，被排除在ICAO之外。2013年，ICAO理事會主席邀請台灣以貴賓身分參加大會，各界對此均正面看待並認為符合ICAO的目標。今年，在美國與其他會員國支持下，台灣正尋求再次參與。
航太週刊發行遍及全球，每期讀者逾120萬人，多為各國航太主管、軍事及國防商用飛機製造業高層，在飛航專業領域極具影響力。
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