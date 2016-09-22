大震撼！ 老布希私下透露：我要把票投希拉蕊！
2016-09-22 00:34
〔編譯張沛元／綜合報導〕值此距離美國總統大選投票日不到50天之際，共和黨籍前總統老布希（George H.W. Bush，美國第41任總統，任期1989年到1993年）被爆日前在私下場合透露，他在11月總統大選時，會把票投給民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓。
據了解，老布希是19日在光點基金會的董事聚會上，向已故民主黨前總統約翰．甘迺迪的姪女、前司法部長羅伯．甘迺迪之女、馬里蘭州前副州長凱絲琳．哈亭頓．甘迺迪．湯森，透露此一消息。當時在場者大約僅40人，並不清楚究竟有多少人聽到老布希這番話。湯森在臉書上自爆此事，但布希家族不願證實，並對湯森分享這段私下對話感到失望。
老布希此一表態，意味美國5位現任與仍在世的卸任總統，全都不支持共和黨總統候選人川普。這5人中有3位為民主黨籍（前總統卡特與柯林頓，現任總統歐巴馬），不支持川普理所當然；另外2人為共和黨籍的布希父子，早就表態不支持川普。
令人玩味的是，布希家族與柯林頓家族被視為有瑜亮情結。老布希在1992年尋求連任時，敗給希拉蕊的夫婿、民主黨總統候選人柯林頓；8年後，老希希長子布希（美國第43任總統，任期2001年到2009年）繼任總統時強調，他會重拾白宮的榮耀與尊嚴，明顯針對任內爆發性醜聞的柯林頓。
川普的競選經理康威20日表示，她尊重高齡92歲的前總統的決定，「但諷刺的是，老布希居然要把票投給在大選中擊敗他的人的老婆」，並暗示老布希此舉可能跟次子傑伯在共和黨總統候選人黨內初選中慘敗給川普有關。
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