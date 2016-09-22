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中國女學生刺手臂提神 開刀取出18截筆芯

2016-09-22  00:29

〔即時新聞／綜合報導〕熬夜怎麼提神？中國一名13歲女國中生因課業壓力大，為熬夜寫功課，竟把18截長短不一的鉛筆芯刺手臂裡提神。

綜合中國媒體報導，在中國貴陽市觀山湖區某封閉式中學就讀的13歲女學生小雪（化名），日前因左臂腫脹發炎到醫院就診，小雪的家人向醫師表示，小雪因課業壓力大，每天都得熬夜寫功課到凌晨，約一週前，為了提神，小雪用自動鉛筆在手臂弄出3個洞，再將3根長鉛筆芯刺入。

因筆芯已在手臂裡約一週，造成傷口腫脹，醫師先幫傷口消炎，確保取出鉛筆芯不會感染傷口後，在小雪左臂切開兩道長4公分及7公分的開口，經歷約1小時手術，夾出已被折斷、約1至2公分的18截筆芯。

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  • 醫師開刀夾出已被折斷、約1至2公分的18截筆芯。（圖取自武進新聞網）

    醫師開刀夾出已被折斷、約1至2公分的18截筆芯。（圖取自武進新聞網）

  • 約一週前，為了提神，小雪用自動鉛筆在手臂弄出3個洞，再將3根長鉛筆芯刺入。（圖取自武進新聞網）

    約一週前，為了提神，小雪用自動鉛筆在手臂弄出3個洞，再將3根長鉛筆芯刺入。（圖取自武進新聞網）

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