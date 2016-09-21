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福斯汽車排廢造假 在德索賠逾2800億

投資人紛紛對福斯汽車集團的柴油車排廢造假提告及求償，德國法院受理的索賠已高達82億歐元（約新台幣2870億元）。（彭博）

2016-09-21  23:44

〔記者楊芙宜／台北報導〕福斯汽車（Volkswagen）由於旗下柴油車廢氣排放數據造假，面臨官司纏身處境！根據德國法院聲明，投資人趕在期限前提出多達1400件訴訟，索賠金額總計高達82億歐元（約新台幣2870億元）。

法新社報導，向福斯汽車集團索賠的多數案件為集體訴訟，其中有許多人為散戶投資人；福斯同時也面臨來自大型機構投資人、德國數個邦政府以及美國政府的官司。

德國布倫瑞克（Brunswick）法院接獲的2件機構投資人集體訴訟案，求償金額就高達20億歐元，約占目前索賠金額的4分之1。

報導指出，投資人急著趕在據信1年的期限前提出索賠，導致鄰近於福斯汽車集團總部的布倫瑞克法院受理案件量大增，光福斯索賠案就達正常情況1年官司數量的一半，不得不額外僱用更多人員、租借更多儲藏空間，以處理案件相關事宜。

布倫瑞克法院表示，目前收到的完整索賠登記，應於4週內完成。

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