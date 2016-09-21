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加拿大小島面臨「潛在威脅」 各校全數撤離

加拿大愛德華王子島21日因「潛在威脅」所有學校全員疏散撤離。圖為泛舟客3日在島上城市薩默賽德附近泛舟。（美聯社）

2016-09-21  23:25

〔編譯張沛元／綜合報導〕加拿大皇家騎警21日表示，加國西岸愛德華王子島上所有學校因面臨「潛在威脅」已被要求全員疏散，學生已被帶往安全地區。

島上教育部門的1名不願透露姓名的工作人員表示，目前正在打電話與駕駛以及各校聯繫。目前還不清楚疏散是否已告一段落，加拿大廣播公司（CBC ）畫面顯示，排成一列的學童在被護送走上街。

愛德華王子島大學也以島上有狀況發生宣布關閉一天。位於大西洋岸的愛德華王子島是加拿大最小的省分，人口約14萬6千人，島上學生人數約1萬9千人。

此外，鄰近的新斯科細亞省的警方也關閉該省部分大學校園，原因與接獲可疑匿名來電有關；但趕抵現場的防爆小組發現，可疑包裹只是垃圾。目前並無跡象顯示這兩個省份接獲的威脅有關。

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