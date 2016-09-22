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張靈甫陵園被破壞 紅漆寫「殺妻惡棍人民罪人」

2016-09-22  00:12

〔即時新聞／綜合報導〕國軍抗日名將張靈甫在中國西安有座「張靈甫陵園」，但卻傳出在20日遭人破壞，墓碑上被人用紅漆寫下「殺妻惡棍，人民罪人」8個大字，引發關注，但當地村民在21日晚間透露，這些紅漆已被抹去，看不出來之前有留過字跡。

《北京青年報》報導，張靈甫陵園位於中國西安長安區，是張靈甫和元配的合葬墓，陵園為衣冠塚，在2013年由當地村委會合資興建。

報導提到，在20日早上10點左右，有人發現陵園被人破壞，墓碑上被人用紅漆寫下「殺妻惡棍，人民罪人」8個大字。

破壞者王某表示，他現在在加拿大生活，這次回到中國就是希望能藉由自己的行為，來引發大家對歷史反思和討論。

不過到了21日晚間7點左右，當地村民表示，墓碑已被清理乾淨，雖然墓碑上有紅漆的痕跡，但看不出來是否留有字跡。

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  • 張靈甫陵園遭人破壞。（圖擷取自網路）

    張靈甫陵園遭人破壞。（圖擷取自網路）

  • 墓碑上被人用紅漆寫下「殺妻惡棍，人民罪人」8個大字。（圖擷取自網路）

    墓碑上被人用紅漆寫下「殺妻惡棍，人民罪人」8個大字。（圖擷取自網路）

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