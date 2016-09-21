OECD示警：明年恐持續「低成長陷阱」

OECD首席經濟學家曼恩警告，全球經濟面臨困在貿易疲弱、金融資產遭受扭曲的「低成長陷阱」。（法新社）

2016-09-21 23:06

〔記者楊芙宜／台北報導〕經濟合作暨發展組織（OECD）今發表報告，指出世界經濟當前仍困在「低成長陷阱」，已開發國家經濟疲弱情況恐將一直持續至2017年；今年全球GDP（國內生產毛額）成長率最新預測約2.9%、低於6月預測的3%，明年則提升至3.2%。

趕在美國聯準會政策例會決議出爐前，OECD建議聯準會應逐步提高短期利率0.25個百分點；對歐元區和日本，OECD建議保持偏寬鬆的政策立場。

OECD最新預測顯示，今年全球經濟成長率將創下2008~2009年全球金融危機以來的最低水準；已開發國家面臨更疲弱景氣，受到含英國公投脫離歐盟在內的衝擊，抵銷生產大宗商品的新興市場逐漸轉好效應；呼籲各國政府增加投資支出，為低迷的經濟成長提供新刺激。

OECD大砍英國明年經濟成長率預期，從2%降至1%；美國今年經濟成長率預期則從1.8%降至1.4%，明年從2.2%降至2.1%；中國今、明年經濟成長率預期6.5%、6.2%。

該組織表示，全球化停滯不前、貿易增長下滑，正脫累今年世界經濟更廣泛成長；對經濟成長低迷的預期，則將抑制貿易、投資、生產效率和薪資增長，使全球經濟陷入「低成長陷阱」。

OECD首席經濟學家曼恩（Catherine L. Mann）表示，全球貿易下滑凸顯市場擔憂經濟的健康程度及脫離低成長陷阱的困難度；貿易減緩雖然主要受到需求疲弱的影響，但貿易政策缺乏政治支援，也影響深遠。

此外，OECD也警告，持續性貨幣寬鬆政策除了會降低刺激經濟成長的效力之外，也會導致資產市場的扭曲，對金融穩定性造成威脅。