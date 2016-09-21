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非洲移民船地中海翻覆沉沒 至少29死

2016-09-21  22:56

〔編譯張沛元／綜合報導〕埃及官員21日表示，1艘搭載約600人的移民船疑似因超載而在埃及海岸的地中海上翻覆沉沒，至少造成29人死亡，為橫越地中海前往歐洲的非洲移民船的最新一起悲劇。

該移民船沉沒於埃及北部布海拉省的柏格拉希德村外的地中海，目前已發現29具遺體，包括18男10女，外加1名孩童。布海拉省當地官員表示，初步資訊顯示，該船因超載而沉沒，船上人員因船身傾斜而落海。

救難人員目前已救起150人，船上移民包括埃及人、敘利亞人與其他非洲人。目前並不清楚該船的目的地，但據信應該是義大利。

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  • 地中海21日再傳非洲移民船翻覆事件，至少29人死亡。圖為另一起移民船翻覆事件的倖存者20日抵達西班牙格拉納達的莫特里爾港。（歐新社）

    地中海21日再傳非洲移民船翻覆事件，至少29人死亡。圖為另一起移民船翻覆事件的倖存者20日抵達西班牙格拉納達的莫特里爾港。（歐新社）

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