8月訪日遊客創新高 台灣客達33萬人

2016-09-21 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本觀光廳在21日發布數據，指出今年8月訪日遊客為204.9萬人次，比去年同期增加12.8%，創下新高，當中最多的是中國客（67.7萬），其次則是韓國客（45.9萬）、台灣客（33.3萬）。

《共同社》報導，除了8月訪日觀光客創新高外，日本今年1至8月累計外國觀光客人次，更達到1606萬人次，同比增加了24.7%。

以國家地區分析，中國、韓國、台灣分居前三名，但值得注意的是，東南亞赴日旅遊市場的增長十分顯著，像是印尼增幅30.9%、馬來西亞26.0%、越南24.9%。

日本觀光廳為了爭取更多的外國遊客，2017年度的原始預算申請達到了316億日圓（約98.4億元新台幣），為2016年度的1.6倍，希望能用來改善全日本各地的接待環境，並擴充旅遊諮詢處等措施，提升便利度和魅力。