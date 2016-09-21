| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
 首頁 > 國際

8月訪日遊客創新高 台灣客達33萬人

2016-09-21  22:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本觀光廳在21日發布數據，指出今年8月訪日遊客為204.9萬人次，比去年同期增加12.8%，創下新高，當中最多的是中國客（67.7萬），其次則是韓國客（45.9萬）、台灣客（33.3萬）。

《共同社》報導，除了8月訪日觀光客創新高外，日本今年1至8月累計外國觀光客人次，更達到1606萬人次，同比增加了24.7%。

以國家地區分析，中國、韓國、台灣分居前三名，但值得注意的是，東南亞赴日旅遊市場的增長十分顯著，像是印尼增幅30.9%、馬來西亞26.0%、越南24.9%。

日本觀光廳為了爭取更多的外國遊客，2017年度的原始預算申請達到了316億日圓（約98.4億元新台幣），為2016年度的1.6倍，希望能用來改善全日本各地的接待環境，並擴充旅遊諮詢處等措施，提升便利度和魅力。

廣告
  • 日本觀光廳指出，今年8月訪日遊客為204.9萬人次，比去年同期增加12.8%，創下新高。（資料照）

    日本觀光廳指出，今年8月訪日遊客為204.9萬人次，比去年同期增加12.8%，創下新高。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 中客 日本 日本觀光客 訪日 遊客
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：8月訪日遊客創新高 台灣客達33萬人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.