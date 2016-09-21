推特放日女排選手加工「胸照」 新華社惹議秒刪

2016-09-21 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方媒體《新華社》日前在官方體育推特貼出一張日本女排選手木村紗織的「大胸照」，配文「Good looking means good money!」，似是暗指木村靠外表上位，不僅引發爭議，還被踢爆這張照片經過加工。目前該則推文已被刪除。

《SIXTH TONE》報導，《新華社》官方體育推特過去就時常關注女性的身體，包括專業運動員、觀眾、賽事的工作人員或是孕婦做瑜珈，里約奧運其間貼出不少女選手比基尼照、沙灘排球女選手在背後比手勢的臀部特寫照。對於這次還貼出經加工後的照片，報導稱，該推特的追隨者應不會有太大的驚喜。

在上海替數家中國公司經營社群媒體的代理公司項目經理威爾金森（Daniel Wilkinson）說，女性頻繁出現在新華社官方體育推特可能是一個跡象，顯示其試圖在報導男女運動員的成績時取得平衡，但它並沒有完全命中性別平等。

該推特自2016年5月推出，內部由中國工作人員和少數外國專家、顧問組成。新華體育編輯主任兼發言人曹劍傑也坦承，他的團隊缺乏文化敏感性。