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想要美好婚姻... 美調查：保持財務小秘密

2016-09-21  22:24

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢夫妻檔布萊德彼特（Brad Pitt）和安潔莉娜裘莉（ Angelina Jolie ）驚爆離婚，雖然分裂原因似與金錢無關，但美國一項調查指出，維持美好婚姻的小秘訣可能就是保持財務小秘密。

《彭博》報導，美國阿墨普萊斯金融（Ameriprise Financial）一項最新調查發現，夫妻間並不一定要坦承所有財務，根據針對1500對夫婦的調查結果，單筆花費平均約400美元（約1萬2500台幣）以上才會告知伴侶。平均值和年齡增長成正比。

調查也發現，有70%夫妻錢花在哪不會告訴伴侶；約有5%夫妻有伴侶不知道的帳戶存在；73%夫妻坦承和伴侶在財務決策上有歧異；有30%夫妻每月至少一次為財務問題發生爭執。

阿墨普萊斯金融諮詢戰略副總裁凱克勒（Marcy Keckler）表示，在1500對受訪夫妻中，有6%為同性伴侶，比起男女夫妻，同性伴侶平等分享經濟責任。相較男女夫妻，同性伴侶可能有一位財務顧問，設置消費額及個別帳戶等。

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  • 美國一項調查指出，維持美好婚姻的小秘訣，可能就是保持小小財務秘密。（情境照）

    美國一項調查指出，維持美好婚姻的小秘訣，可能就是保持小小財務秘密。（情境照）

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