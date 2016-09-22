停火協議搖搖欲墜？ 印、巴再爆軍事衝突
2016-09-22 00:00
〔即時新聞／綜合報導〕昨（20）日印度軍方證實，印度與巴基斯坦在交界處喀什米爾地區（Kashmir）發生兩軍交戰衝突，而在前不久此地區才剛發生聖戰士襲擊造成18名印度軍人死亡的攻擊事件。
綜合媒體報導，上周巴基斯坦聖戰士襲擊印度軍人並造成18人死亡的事件，德里當局將此事歸咎於巴國境內的好戰分子，事件發生後兩國敵意更加高漲。
昨日兩國部隊又在喀什米爾地區具爭議的邊界交火，印度卡利亞上校（Rajesh Kalia）證實在烏里鎮（Uri），截獲10至12名意圖進入印控喀什米爾地區的恐怖分子，後引發槍戰，造成一名印度軍人在槍戰中喪命。
印、巴兩國在2003年簽署「停火協議」，但雙方至目前仍照樣爆發大大小小的軍事衝突，並造成上萬人在戰火中喪生。印度針對此次事件，指責巴基斯坦暗中支持恐怖組織潛入印控喀什米爾，但巴基斯坦失口否認。
遭到攻擊後，印度國內爆發嚴懲巴基斯坦的聲浪，政界甚至有人要求轟炸巴基斯坦控制喀什米爾境內的武裝營地。但有人分析指出，印度沒有足夠的軍事實力，與巴基斯坦在喀什米爾進行長時間的邊界交戰。有一些專家則擔憂，停火協議將面臨巨大考驗，且未來這種類型的攻擊事件將會更加頻繁。
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