美女指控買肋排變成「狗腿」 店家這樣解釋

2016-09-21 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州一名女子日前至當地的中式餐廳外帶肋排，返家準備大快朵頤時，發現肋排像極「帶有指甲的狗腿」，嚇得她食慾全消，並錄影分享至臉書，引發網友關注，不過事後該餐廳拿出檢驗證明捍衛清白。

綜合外媒報導，馬里蘭州一名女子傑佛遜（Ashley Jefferson）日前至當地的中式餐廳「China Palace」外帶一份肋排，返家後發現這份肋排像極「狗爪」，當下立即錄影存證並分享到臉書，稱肋排就是「狗腿」，且上面還有指甲，此外傑佛遜還呼籲中餐愛好者應該重新檢視自己的生活，並將肋排送驗。

「China Palace」事後也透過臉書澄清，公布衛生單位的檢驗報告、肋排進貨的發票等，藉此捍衛自身清白。網友見狀後紛紛譴責傑佛遜的行為，甚至認為她的做法太過分，對此傑佛遜表示，檢驗結果若為豬肉，願意向餐廳道歉。