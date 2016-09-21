| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳳山建國市場深夜大火 上百攤位付之一炬
 首頁 > 國際

美女指控買肋排變成「狗腿」 店家這樣解釋

2016-09-21  22:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州一名女子日前至當地的中式餐廳外帶肋排，返家準備大快朵頤時，發現肋排像極「帶有指甲的狗腿」，嚇得她食慾全消，並錄影分享至臉書，引發網友關注，不過事後該餐廳拿出檢驗證明捍衛清白。

綜合外媒報導，馬里蘭州一名女子傑佛遜（Ashley Jefferson）日前至當地的中式餐廳「China Palace」外帶一份肋排，返家後發現這份肋排像極「狗爪」，當下立即錄影存證並分享到臉書，稱肋排就是「狗腿」，且上面還有指甲，此外傑佛遜還呼籲中餐愛好者應該重新檢視自己的生活，並將肋排送驗。

「China Palace」事後也透過臉書澄清，公布衛生單位的檢驗報告、肋排進貨的發票等，藉此捍衛自身清白。網友見狀後紛紛譴責傑佛遜的行為，甚至認為她的做法太過分，對此傑佛遜表示，檢驗結果若為豬肉，願意向餐廳道歉。

廣告
  • 美國馬里蘭州一名女子日前至當地的中式餐廳外帶肋排，返家準備大快朵頤時，發現肋排像極「帶有指甲的狗腿」，嚇得她食慾全消。（圖擷取自《鏡報》）

    美國馬里蘭州一名女子日前至當地的中式餐廳外帶肋排，返家準備大快朵頤時，發現肋排像極「帶有指甲的狗腿」，嚇得她食慾全消。（圖擷取自《鏡報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 美國 肋排 馬里蘭州
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
台式椒鹽排骨便當
軟嫩入味‧可樂雞
秋日食材：山藥
洗米水超實用
轉寄

標題：美女指控買肋排變成「狗腿」 店家這樣解釋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月22日‧星期四‧丙申年八月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.