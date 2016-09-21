外媒點評 偷兒常用7大招

2016-09-21 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕台灣旅客近日在巴黎地鐵遇襲落軌，引發台灣社會關注旅歐治安議題，而容易陷入竊賊陷阱大多都不是本地人，日前有英國媒體就做了個影片，提醒扒手最常用的7大招式，希望網友到外地玩時，要多加注意。

《每日郵報》於臉書貼出一段影片，當中列了扒手常用的7大招式，像是用報紙遮掩、假借問路、拍照或掉東西等小意外，吸引被害者目光，再趁機行竊，偷一個皮夾可能只需要3秒的時間，動作相當迅速。

而影片也有提醒要如何防範，像是不要讓皮夾或包包離開自己視線，並提高警覺，影片PO出後，已有將近20萬次觀看，不少網友對於扒手的花招感到驚訝，還有人怒斥這些扒手應該受到嚴厲的懲罰！