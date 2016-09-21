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外媒點評 偷兒常用7大招

2016-09-21  22:01

〔即時新聞／綜合報導〕台灣旅客近日在巴黎地鐵遇襲落軌，引發台灣社會關注旅歐治安議題，而容易陷入竊賊陷阱大多都不是本地人，日前有英國媒體就做了個影片，提醒扒手最常用的7大招式，希望網友到外地玩時，要多加注意。

《每日郵報》於臉書貼出一段影片，當中列了扒手常用的7大招式，像是用報紙遮掩、假借問路、拍照或掉東西等小意外，吸引被害者目光，再趁機行竊，偷一個皮夾可能只需要3秒的時間，動作相當迅速。

而影片也有提醒要如何防範，像是不要讓皮夾或包包離開自己視線，並提高警覺，影片PO出後，已有將近20萬次觀看，不少網友對於扒手的花招感到驚訝，還有人怒斥這些扒手應該受到嚴厲的懲罰！

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  • 扒手偷一個皮夾可能只需要3秒的時間，動作相當迅速。（圖擷取自每日郵報）

    扒手偷一個皮夾可能只需要3秒的時間，動作相當迅速。（圖擷取自每日郵報）

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相關關鍵字： 小偷 扒手 每日郵報 竊賊
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標題：外媒點評 偷兒常用7大招


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